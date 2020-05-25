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يعالج الاكتئاب ويحمى جهاز المناعة.. تعرف على فوائد فيتامين ب المركب

الإثنين 25/مايو/2020 - 12:15 م
فيتامين ب المركب
فيتامين ب المركب
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هاجر هانئ
يحتاج الكثير من الأشخاص إلى تناول الفيتامينات التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية التى يحتاجها لكى يتمتع بصحة أفضل، فيعد فيتامين ب المركب من ابرز الفيتامينات التى تحمى الجسم من بعض الأمراض.

وفى هذا السياق كشف موقع healthline، عن أبرز الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول فيتامين ب المركب ..

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-يقلل من التوتر ويحسن من المزاج
- يعالج الاكتئاب
- يعمل على زيادة مستويات الطاقة
- يقلل من تشنجات العضلات
- يساعد في حماية جهاز المناعة 
-الوقاية من الصداع النصفي
-يحطم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون المأخوذة من النظام الغذائي واستبدالها بالطاقة
-يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية 
-ضروري للحامل في تكوين الجنين وتطوره
-يساعد في تكوين الهرمونات الصحية في الجسم


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