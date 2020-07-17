نشرة المرأة والصحة.. طريقة جديدة لكشف كورونا بالغرغرة..ابتكار شريحة للدماغ تعالج الاكتئاب والإدمان

نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمرأة والصحة على مدار الساعات الماضية، كذلك أهم الأخبار عن فيروس كورونا التاجي المستجد، نستعرضها في السطور الآتية..
في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا، نجحت شركة أمريكية في تطوير شريحة إلكترونية يتم زراعتها في الدماغ، لـ تعمل على المساعدة في علاج الإدمان والاكتئاب.
وبحسب ما نشرته مواقع الصحف العالمية، فإن الشركة لرجل لـ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ووفقا لصحيفة ديلي ميل تصمم الشركة شرائح رقيقة ومرنة، أرق من شعره بعشر مرات، بهدف علاج إصابات الدماغ والصدمات.
مع استمرار الأبحاث حول الفيروس المستجد، نجح مجموعة صيادلة في جامعة مارتن لوثر هالي - ويتنبيرغ (MLU) بألمانيا، في تطوير طريقة اختبار جديدة للكشف عن الفيروس التاجي كورونا من عينات الغرغرة بدلا من مسحة الأنف والفم.
بحسب ما نشره موقع healthsite، فإن هذه الطريقة الجديدة لكشف إصابة بكورونا بالغرغرة، تقيس بروتينات الفيروس وليس المادة الوراثية ، حيث يتم تحديد الجزيئات بدقة بناء على كتلتها وشحنتها.
تأمل الكثير من النساء لتحقيق حلم الإنجاب، ولكن يمكن أن يعرقل حلمهم بعض المشاكل، ومن بينهم مشكلة الإجهاض المتكرر وهي من التجارب المؤلمة، والتي تعد علامة على فقدان الجنين، ويمكن ان يحدث بشكل متكرر في الثلث الأول من الحمل ، أو الثلث الثاني.
قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن الإجهاض المتكرر يحدث بسبب بعض العوامل، والأكثر شيوعا هي المشاكل الوراثية، والتي تؤثر على نمو الجنين بالشكل السليم في الرحم، بسبب عيوب وراثية في البويضة أو الحيوان المنوي.
في واقعة غريبة تحدث لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا التاجي، أصيب رجل بريطاني بالشلل بعد أن تسبب الفيروس التاجي في حالة نادرة تسببت في مهاجمة أعصاب جسده.
وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 57، أصيب بالفيروس في شهر أبريل وتم نقله إلى المستشفى للرعاية الطبية وأجريت له المسحة التي أكدا أنه مصاب بـ Covid-19.
وفي اليوم الثالث للرجل في المستشفى، بدأ يشعر وكأنه مخدر العضلات ولا يستطيع التحرك، كذلك لم يستطع البلع والتنفس .