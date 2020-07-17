نشرة المرأة والصحة.. طريقة جديدة لكشف كورونا بالغرغرة..ابتكار شريحة للدماغ تعالج الاكتئاب والإدمان

تأمل الكثير من النساء لتحقيق حلم الإنجاب، ولكن يمكن أن يعرقل حلمهم بعض المشاكل، ومن بينهم مشكلة الإجهاض المتكرر وهي من التجارب المؤلمة، والتي تعد علامة على فقدان الجنين، ويمكن ان يحدث بشكل متكرر في الثلث الأول من الحمل ، أو الثلث الثاني.





قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري و المناظير النسائية وعلاج العقم، أن الإجهاض المتكرر يحدث بسبب بعض العوامل، والأكثر شيوعا هي المشاكل الوراثية، والتي تؤثر على نمو الجنين بالشكل السليم في الرحم، بسبب عيوب وراثية في البويضة أو الحيوان المنوي.



