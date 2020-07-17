تعالج الاكتئاب والإدمان.. ابتكار شريحة إلكترونية للدماغ

في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا، نجحت شركة أمريكية في تطوير شريحة إلكترونية يتم زراعتها في الدماغ، لـ تعمل على المساعدة في علاج الإدمان والاكتئاب.





وبحسب ما نشرته مواقع الصحف العالمية، فإن الشركة لرجل لـ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ووفقا لصحيفة ديلي ميل تصمم الشركة شرائح رقيقة ومرنة، أرق من شعره بعشر مرات، بهدف علاج إصابات الدماغ والصدمات.





وتعمل هذه الشريحة عن طريق إزالة جزء صغير من الجمجمة لخلق ثقب فيها، لتقوم الروبوتات بدورها بإدخال أقطاب كهربائية إلى الدماغ والجهاز في الثقب، ولا تترك سوى ندبة صغيرة.





وكتب على حسابه على تويتر ردًا على سؤال أحد المتابعين عن هذا الاختراع الجديد، وقال ماسك: "هذا رائع ومروع على حد سواء، كل ما شعرنا أو فكرنا به كان إشارات كهربائية".





وفي مايو الماضي، تحدث الملياردير إيلون ماسك في لقاء إذاعي عن هذا الاختراع وأكد أن الشريحة التي تزرع بالدماغ ستكون جاهزة خلال عام.