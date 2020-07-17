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مرأة

حالة نادرة .. كورونا يصيب مريضا بالشلل بسبب مهاجمة الأعصاب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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رشا عوني
في واقعة غريبة تحدث لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا التاجي، أصيب رجل بريطاني بالشلل بعد أن تسبب الفيروس التاجي في حالة نادرة تسببت في مهاجمة أعصاب جسده.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرجل الذي يبلغ من العمر 57، أصيب بالفيروس في شهر أبريل وتم نقله إلى المستشفى للرعاية الطبية وأجريت له المسحة التي أكدا أنه مصاب بـ Covid-19.

وفي اليوم الثالث للرجل في المستشفى، بدأ يشعر وكأنه مخدر العضلات ولا يستطيع التحرك، كذلك لم يستطع البلع والتنفس . 

بعد إجراء المزيد من الفحوصات للمريض، أظهرت الاختبارات أن المريض كان يعاني من متلازمة غيلان باري (GBS) ، وهو اضطراب مناعي ذاتي نادر يصيب حوالي 1500 بريطاني سنويًا.

عادة ما يهاجم الجهاز المناعي أي جراثيم تدخل إلى الجسم ، ولكن في الأشخاص الذين يعانون من المتلازمة ، فإنه يستهدف الجهاز العصبي المحيطي عن طريق الخطأ - شبكة من الأعصاب تقع خارج الدماغ والحبل الشوكي.

تحدث الحالة - التي يمكن أن تهدد الحياة - دائمًا تقريبًا بعد الإصابة الفيروسية أو البكتيرية ، عندما يتم تكثيف جهاز المناعة. 

وبحسب ديلي ميل، يتعافى معظم مرضى GBS تمامًا من الحالات الخطيرة من الاضطراب ، لكن واحدًا من كل خمسة يعانون من شلل طويل الأمد.  

ويعد ذلك  أول حالة تم الإبلاغ عنها من الاضطراب المرتبط بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، و تم الإبلاغ عن أقل من 10 حالات في جميع أنحاء العالم.

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