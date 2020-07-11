احذر من نقص هذا النوع من الفيتامين فى جسمك يسبب الاكتئاب.. إليك أبرز الأطعمة المسببة للسعادة

يشعر الكثير من الأشخاص بالاكتئاب، ويجهل أن هذا الاكتئاب ليس سوء نقص نوع من الفيتامينات فى الجسم يؤدي للإصابة بذلك، فما هى الأطعمة التى يمكن تناولها لكى تسبب السعادة وتجنب الاكتئاب لزيادة هذا الفيتامين فى الجسم.





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اكتشفي أهمية المغنيسيوم فى الجسم







حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من نقص المغنيسيوم فى الجسم.







وأكد بدران أن نقص المغنيسيوم فى الجسم يسبب الشيخوخة ويقصر العمر.







وقال بدران، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المغنيسيوم يزيد من هرمون السيروتونين، هرمون السعادة، وهرمون الميلاتونين الخاص بالنوم والساعة البيولوجية.







وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أنه غالبا ما يكون العامل الأساسي في أمراض العصر، قلة المغنيسيوم فى وجبات الإنسان الحديث، حيث يلعب المغنيسيوم دورا هاما في مجموعة واسعة من العمليات البيوكيميائية، والمغنيسيوم عامل مساعد لـ300 وظيفة فى الجسم، ونحتاج المغنيسيوم لنظل أحياء، لتستمر أجهزة أجسادنا قادرة على العمل.







ونصح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بتناول هذه الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم:

• السبانخ.

• بذور القرع

• المكسرات، البقول، التين، الحبوب الكاملة، الشيكولاتة الداكنة

•الموز، الأفوكادو

• سمك السلمون

• الكزبرة، الخرشوف

• البقدونس، البيض، البطاطس

• الخيار

