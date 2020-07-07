شبح أمراض العظام.. عادات تسبب خشونة الركبة..علاقة فيتامين د بالعظام.. أخطاء تصيبك بهشاشة العظام.. ومشروب سحري لعلاج آلام المفاصل

أسباب خشونة الركبة وأعراضها

عادات تسبب خشونة الركبة

أسباب طقطقة الركبة

علاقة فيتامين د بالعظام

عادات تسبب هشاشة العظام

مشاكل العظام والمفاصل أصبحت خطرًا يداهم الكبار والشباب، ولم تعد تقتصر على كبار السن فقط، رغم أن العمر عامل رئيسي في تعب العظام والمفاصل إلا أن نسبة كبيرة من الشباب يشكون من نفس المشكلة وذلك ناتج عن سوء التغذية وقلة ممارسة الرياضة وغيرها من العادات الخاطئة التي نفعلها يوميًا ويكون لها مردود سلبي على صحة العظام والمفاصل والعضلات .

خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية الشائعة التي يعاني منها كبار السن بشكل كبير، وهناك درجات لخشونة الركبة وعلى حسب الحالة يتم تشخيص العلاج، لذا فعند شعور الشباب بمشكلة أو ألم في منطقة الركبة لابد من العناية جيدا واستشارة الطبيب للتمكن من تلقي العلاج قبل تطور الحالة، أما بعض الحالات الأخرى من هشاشة العظام قد تتطلب تغيير مفصل الركبة بالكامل وذلك شائع بين كبار السن.

بحسب موقع healthline إليك بعض العادات التي نفعلها وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها:

1- قلة الحركة والجلوس لوقت طويل من أخطر العادات لأنها تسبب الضغط على المفصل ما يسبب الخشونة مع مرور الوقت.

2-ضعف العظام نتيجة عدم الأغذية الصحية، وكذلك عدم كفاية الجسم من فيتامين د.

3- الضغط على مفصل الركبة بعدة طرق مثل جلسة القرفصاء أو "تربيع القدمين".

4- زيادة الوزن لها علاقة مباشرة بمشاكل العظام والغضاريف وخشونة الركبة.

5-الوقوف لساعات طويلة، فهي أيضا عادة خطيرة تسبب إجهاد السطح الغضروفي بالركبة.

أسباب طقطقة الركبة

أكد الدكتور محمد يحي أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر ، أن طقطقة الركبة قد تكون دون سبب ولا ضرر منها، وأحيانا تكون مصحوبة بألم ومتكررة وفي هذه الحالة يجب استشارة الطبيب لمعرفة سبب طقطقة الركبة.

وأوضح الدكتور محمد يحي خلال لقائه في برنامج عيادة ten أن طقطقة الركبة قد تحدث نتيجة عدة أسباب منها :

- التهاب الغشاء الزلالي

- اصابة في مفصل الركبة

- اصابة في الاربطة

-قد تكون خشونة في الركبة

وأشار أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة الأزهر إلى أن حدوث طرقعة الركبة لكن دون وجود شكوى أو ألم بها أمر طبيعي غير مقلق، أما إذا لوحظ وجود تورم أو ألم في منطقة الركبة مصحوب بصوت الطرقعة فلابد من استشارة الطبيب .

كوب سحري لتخفيف ألام المفاصل والركبة:

المشروبات الطبيعية والتغذية السليمة لها دور فعال في علاج مشاكل العظام وتجنبها من الأساس، لذا إليك مشروب طبيعي فعال في علاج ألام الركبة والعظام..

مكونات مشروب علاج ألام الركبة والمفاصل :

كوب من عصير البرتقال

كوب صغير من مكعبات الأناناس

نصف كوب من الشوفان

عود قرفة

2 كوب ماء

3 ملاعق عسل أبيض خام

طريقة عمل مشروب الركبة والمفاصل:

ضع الماء والشوفان على نار هادئة وبعد دقائق اطفئ النار واتركه يبرد

في الخلاط ضيف عصير البرتقال و مكعبات الأناناس مع الشوفان البارد و القرفة والعسل

اخلط الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس

تناول العصير مرة واحدة يوميًا على مدار 5 أيام متواصلة حتى تشعر بالفارق وتلاحظ تراجع في قوة آلام الركبة و المفاصل .

فيتامين د والعظام

يعتبر فيتامين د هو أهم عنصر يحتاجه العظام كي تظل بقوتها وكفاءتها ، وترتبط كافة مشاكل العظام بنقص فيتامين د ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لا يتعرضون للشمس بشكل مستمر باعتبارها مصدر فيتامين د ، وكلما قلت نسبة فيتامين D في الجسم كلما بدأت تشعر بمشاكل العظام والعضلات ، إليك علامات نقص فيتامين د بالجسم :

1-التعب والإرهاق

2- جفاف الجلد

3-ضعف المناعة

4-تساقط الشعر

5-ألام الظهر والعظام

6-بطء التئام الجروح

7- مشاكل في الجهاز الهضمي

8- المزاج المتقلب

9- ألم العظام والمفاصل .

عادات تسبب هشاشة العظام :

1- الجلوس كثيرًا :

الإبقاء لساعات طويلة مستلقيًا على الأريكة دون تحريك الجسم والعظام أمر بالغ الخطورة ويزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، حيث تضعف كفاءة العظام حين لا تعمل .

2- إدمان المياه الغازية:

وهي معلومة يعرفها الجميع ويتداولها، فمن الشائع أن الإفراط في تناول المياه الغازية يضر بصحة العظام، ويكمن السر في أن حامض الفسفوريك الموجود في المياه الغازية يخرج الكالسيوم من العظم ، وهو ما قد يكون سبب ارتباطه بمرض العظام.

3- قلة التعرض لآشعة الشمس :

عدم التعرض لأشعة الشمس المفيدة صباحًا أمر ضار بالصحة وبشكل خاص للعظام ، حيث يقل فيتامين د الذي نستمده من الشمس، ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ، وهو أمر ضروري لصحة العظام .

4- اتباع دايت قاسي:

كشفت العديد من الأبحاث العلمية أن فقدان الكثير من الوزن يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم بشكل ملحوظ عامل خطر كبير.