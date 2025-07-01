رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس يبحث عنه جميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 على جميع محركات البحث على الانترنت

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس سوف يتم الإعلان عنه في بيان رسمي قريباً بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس يمكن ترقب ظهوره من خلال الضغط على https://nategafany.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر بالدرجات

وعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس ، سوف يتمكن 780 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية ، من الاستعلام عن درجاتهم في جميع الامتحانات التحريرية و العملية والمعملية ، المجموع الكلي ، ومواد الرسوب إن وجدت ، وحالة الطالب إذا كان ناجحا أو راسبا أو له دور ثاني .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. موعد تفعيله

وبشأن موعد تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، فقد أوضحت مصادرنا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جاري الإنتهاء من أعمال التصحيح و رصد الدرجات وتجميع الدرجات في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2025 ، تمهيدا لتفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الأيام المقبلة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. مؤشرات مطمئنة

وأفادت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول مطمئنة ، ونسب النجاح مرتفعة ، وهو الأمر الذي سيتضح للجميع بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس