قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السوداني: وضعنا مصلحة العراق أولا ولم ننجر إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران
الأهلي يتحرك بقوة لحسم صفقة مدافع جديد.. 3 أسماء على طاولة التفاوض
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة
برلماني: الدولة مش هتطرد حد وهتوفر شقق في كومباوندات للمستأجرين
تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة
100 جيجابايت من أسرار ترامب بيد قراصنة إيران.. تسريب يهز أركان واشنطن
منعها من الدخول.. طالبة تطعن فرد أمن جامعة عين شمس
وداعًا يا مريم.. قصة الفراشة التي اختطفها البحر في تونس
مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة
سوريا ترحب برفع العقوبات.. وواشنطن: التطبيع مع إسرائيل شرط أساسي
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حملات ضبط الأسواق.. لحوم وأسماك فاسدة و20 ألف عبوة مواد غذائية منتهية في قبضة الرقابة بالغربية

حملات هيئة سلامة الغذاء بالغربية
حملات هيئة سلامة الغذاء بالغربية
الغربية أحمد علي

 شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة استهدفت الأسواق ومخازن ومنافذ بيع المواد الغذائية ومصانع التصنيع الغذائي بمختلف مدن ومراكز الغربية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من جودة المنتجات المتداولة.

جهود محافظة الغربية 

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات، التي نفذتها فرق التفتيش بالهيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، شملت طنًا ونصف من اللحوم الفاسدة، وأربعة أطنان من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 20 ألف عبوة من منتج “الشيبسي” منتهية وغير مطابقة للمواصفات. 

ضبط منتجات فاسدة 

كما تم ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على نصف طن من المواد الخام المُستخدمة في تصنيع مشروب “السوبيا” داخل أوعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، مع وجود سوس حي ومواد منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط عشرة أطنان من المخللات التي تحتوي على أعفان واضحة وحشرات حية.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة أي ممارسات ضارة بالمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وقال المحافظ: “نحن ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الرقابة والتفتيش على الأسواق، ولن نسمح بتداول منتجات تمثل خطرًا على صحة الناس”.

هيئة سلامة الغذاء 

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على سلسلة تداول الغذاء، من المنشأ حتى وصوله إلى يد المستهلك، مع تطبيق المعايير المعتمدة لضمان سلامة المنتجات وجودتها.

اعدام المضبوطات 

وفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ الغربية الشكر لفرق التفتيش والمراقبة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في كشف هذه الكميات من الأغذية الفاسدة، ومؤكدًا أن صحة المواطن على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الحملات مستمرة لضمان وصول غذاء آمن لكل بيت في الغربية.

محافظ الغربية الشكر للفريق ردع مخالفين حملات تموينية هيئة سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

ترشيحاتنا

رانيا المشاط

مباحثات موسعة بين مصر وألمانيا لتعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل التنمية

عمرو السمدوني

السمدوني: تسيير خطي شحن بنظام رورو مع السعودية وتركيا خطوة استراتيجية تدعم زيادة الصادرات

اسماء مخلوف

بحث تطوير المنطقة الحرة للاستثمار بعتاقة

بالصور

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

تسريبات تكشف قرارات نيسان اليائسة لإنقاذ حالها من الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد