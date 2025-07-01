حملات ضبط الأسواق.. لحوم وأسماك فاسدة و20 ألف عبوة مواد غذائية منتهية في قبضة الرقابة بالغربية

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة استهدفت الأسواق ومخازن ومنافذ بيع المواد الغذائية ومصانع التصنيع الغذائي بمختلف مدن ومراكز الغربية، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من جودة المنتجات المتداولة.

جهود محافظة الغربية

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات، التي نفذتها فرق التفتيش بالهيئة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، عن ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، شملت طنًا ونصف من اللحوم الفاسدة، وأربعة أطنان من الأسماك المملحة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 20 ألف عبوة من منتج “الشيبسي” منتهية وغير مطابقة للمواصفات.

ضبط منتجات فاسدة

كما تم ضبط مخزن غير مرخص يحتوي على نصف طن من المواد الخام المُستخدمة في تصنيع مشروب “السوبيا” داخل أوعية غير مخصصة للاستخدام الغذائي، مع وجود سوس حي ومواد منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط عشرة أطنان من المخللات التي تحتوي على أعفان واضحة وحشرات حية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات الرقابية ستستمر بشكل يومي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة أي ممارسات ضارة بالمستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين. وقال المحافظ: “نحن ملتزمون بتطبيق أعلى معايير الرقابة والتفتيش على الأسواق، ولن نسمح بتداول منتجات تمثل خطرًا على صحة الناس”.

هيئة سلامة الغذاء

من جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على سلسلة تداول الغذاء، من المنشأ حتى وصوله إلى يد المستهلك، مع تطبيق المعايير المعتمدة لضمان سلامة المنتجات وجودتها.

اعدام المضبوطات

وفي ختام تصريحاته، وجّه محافظ الغربية الشكر لفرق التفتيش والمراقبة، مثمنًا جهودهم الكبيرة في كشف هذه الكميات من الأغذية الفاسدة، ومؤكدًا أن صحة المواطن على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن الحملات مستمرة لضمان وصول غذاء آمن لكل بيت في الغربية.