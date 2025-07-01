الهيئة الوطنية تعلن فتح باب الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، فتح باب الترشح وتلقي الطلبات في انتخابات مجلس الشيوخ اعتبارًا من يوم السبت 5 يوليو وحتى الخميس 10 يوليو الجاري، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً على أن ينتهى العمل باليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.



وأضاف المستشار حازم بدوي، أن إعلان الكشوف النهائية والرموز الانتخابية سيكون يوم الجمعة 11 يوليو وينشر في صحيفتي الأخبار والجمهورية، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على المرشحين إن وجدت اعتبارًا من الإثنين 14 يوليو الجاري.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن إعلان القائمة الانتخابية وبدء الدعاية اعتبارًا من الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر يوم للتنازل عن الترشح الأحد 20 يوليو، مضيفًا أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ من يوم 31 يوليو.

وأكد المستشار حازم بدوي، أنه تجرى الانتخابات في الخارج يومي الجمعة والسبت، و2 أغسطس، وتجري الانتخابات في الداخل الإثنين والثلاثاء 3 و4 أغسطس.

وأشار إلى أن إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية والأخبار والجمهورية سيكون 12 أغسطس.