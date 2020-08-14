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في ظل انتشار كورونا.. 9 أطعمة غنية بـ فيتامين د

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:03 م
أطعمة غنية بفيتامين
أطعمة غنية بفيتامين د
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آية التيجي
كشفت العديد من الدراسات أهمية فيتامين د في الوقاية من فيروس كورونا بعد الإصابة؛ حيث  ان نقص فيتامين د يمكن أن يكون عاملا كبيرا على الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك لأنه جزء مهم للغاية من الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

ويتسبب نقص فيتامين د في ضعف العضلات، والإصابة بالفشل الكلوي، بالإضافة إلى انه يحمي من أمراض التهابات الجهاز التنفسي ويعزز الإدراك، ويقلل من فرصة الوفاة بسبب الإصابة بالسرطان،  وفقا لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي .

ويزيد نسبة فيتامين د في الجسم خلال فصلي الربيع والصيف، حيث يصنع الجلد فيتامين د عندما يتعرض لأشعة الشمس، لكن في فصلي الخريف والشتاء، لا يحصل الجسم على القدر الكافي من فيتامين د، لا يجب ان نحصل عليه من الأطعمة وعن طريق المكملات الغذائية.

ويمكن معرفة اعراض نقص نقص فيتامين د في أجسامنا عبر ملاحظة بعض العلامات كتساقط الشعر، وتكسير وظهور لون ابيض بالأظافر ، بطئ التهاب الجروح، ألم العظام ، وجفاف  الجلد، وغيرها من أعراض نقص فيتامين د ، ومن ابرز الاطعمة التي تحتوي على فيتامين د :

1- السلمون:
يحتوي السلمون على فيتامين د، لذا فإن تناوله مرتين أسبوعيا يمكن أن يعوض الجسم عن فيتامين د الناقص.

2- الرنجة والسردين :
تحتوي الرنجة والسردين والماكريل على كميات كبيرة من فيتامين د، لذا يمكن تناول مرة كل اسبوع .

3- زيت كبد السمك :
يحتوي زيت كبد سمك على 75 ٪ من نسبة فيتامين د التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى ، مثل فيتامين أ وأحماض الأوميغا 3 الدهنية.

4- التونة :
تحتوي التونة المعلبة على فيتامين د، لذا اختر التونة الخفيفة وتناول فقط 170 جرامًا في الأسبوع لمنع تراكم الزئبق على الكبد.

5- المحار :
يعتبر المحار مليء بالعناصر الغذائية؛ حيث انه غني  بفيتامين D، كما أنها تحتوي على المزيد من الفيتامين كـ  B12 والنحاس والزنك.

6- سمك الروبيان :
ويتوفر فيتامين د في الروبيان بشكل كبير، وأيضا يحتوي على كميات منخفضة للغاية في الدهون، كما أنها تحتوي على الكوليسترول.

7- البيض :
يحتوي صفار البيض على حوالي 30 وحدة من فيتامين د، بالإضافة إلى الكوليسترول الجيد.

8- المشروم :
وتناول المشروم او الفطر يوفر فيتامين د بكميات كبيرة والتي يكتسبها بسبب التعرض لأشعة الشمس عند نضجه.

9- الألبان والعصائر والشوفان :
ويعتبر الألبان ، والعصائر الطبيعية كعصير البرتقال، ودقيق الشوفان من أحد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د.
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