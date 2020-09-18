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سيارات

شاهد سيارة تسلا تعرض صاحبها للمحاكمة.. والطيار الآلي كاد يقتله| صور

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
تسلا
تسلا
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عزة عاطف
أصبحت السيارات التكنولوجية الحديثة "ذاتية القيادة" هي حديث العالم، إذ يمكنك ضبط سيارتك على القيادة الآلية والاستمتاع بالطريق دون بذل أي جهد أو الشعور بالإرهاق على طريق سفر طويل.

لكن تلك التكنولوجيا لم تكن مفيدة في منع البعض عن النوم أثناء القيادة وكأنها أصبحت عادة أكثر منها شعورًا بالإرهاق، فقد تعرض اليوم سائق سيارة «تسلا» للمسائلة القانونية، عندما ضبط نظام سيارته على القيادة الآلية (الطيار الآلي) ثم غط في نوم عميق.
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أعلنت الشرطة الكندية الملكية، أنها تلقت شكوى تفيد بوجود سيارة من طراز S Tesla تسير بسرعة عالية الخطورة على الطريق السريع بالقرب من بلدة بونوكا.

وبالتحقيق عثرت الشرطة على صاحب السيارة نائمًا فوق عجلة القيادة، أثناء انطلاق السيارة بخطورة على سرعة 150كم/ساعة، مما عرضه للمساءلة القانونية لاستخدام التكنولوجيا بشكل متهور.

وصرحت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان: "بدت السيارة وكأنها ذاتية القيادة، وتقطع مسافة تزيد عن 140 كم / ساعة، مع فرد المقعدين الأماميين تمامًا وقد بدا أن كلا الراكبين نائمون".

وجهت الشرطة اتهامات بالقيادة المسرعة الخطرة للسائق، وقامت بتعليق رخصة القيادة لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في ديسمبر القادم.

شكّل انتشار المركبات ذاتية القيادة، التي ابتكرتها شركة السيارات الكهربائية Tesla، تحديًا للمنظمين الذين يحاولون تحديد سلامة وفعالية الأنظمة الموجودة على متن السيارة.

ففي يناير الماضي، وجهت الشرطة في أونتاريو اتهامات لسائق آخر بالقيادة المتهورة بعد أن رصده الضباط وهو يستخدم كلتا يديه لتنظيف أسنانه بالخيط بينما انطلقت سيارته على الطريق السريع بسرعة 135 كم / ساعة.

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