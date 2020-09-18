قبل بداية الخريف.. هاني الناظر يقدم نصائح للحفاظ على الصحة

مجموعة من النصائح الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة تزامنا مع بداية فصل الخريف للحفاظ على صحة الجلد. نشر الدكتور هاني الناظر أخصائي أمراض الجلدية والتجميل،





فصل الخريف يبدأ جغرافيا ٢١ سبتمبر اي بعد ثلاثة ايام ويبدأ معه تغيرات مثلما حدث اليوم من هبوب رياح محملة بالاتربة وتباين في درجات الحرارة ومتوقع ان تستمر عدة ايام … هذه التغيرات تجعلنا نتخذ عدد من الاجراءات للحفاظ علي صحة الجلد وصحتنا بصفة عامة واهم هذه الاجراءات هي .. وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك":





اقرأ ايضا..





-مرضي الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الانفيه والاطفال وكبار السن الاكثر تضررا من هذه التغيرات وعليهم تجنب الخروج في الاجواء المتربة وعلي ربات البيوت مراعاة غلق النوافذ لمنع دخول الاتربة داخل المنزل.





- انصح خلال الاسبوع الحالي مرضي الحساسية اعتبارا من اليوم بتناول قرص زيرتك او تلفاست ١٨٠ او ليڤوهستام مساء يوميا وللاطفال معلقة صغيرة.





- الحرص دائما علي الاستحمام يوميا وباستخدام صابونة الجلسرين.





-عادة يتعرض الجلد للجفاف في مثل هذه الاجواء لهذا لابد من الاكثار دائما من شرب المياه وترطيب الجلد مساء بمرطبات ويمكن استخدام الفازلين لانه آمن علي الجلد.