هاني الناظر يقدم أبرز الطرق الفعالة والمبتكرة لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال

نبه الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية والتجميل، حول أبرز العادات والطرق الصحيحة التى يمكن من خلالها الأمهات تعزيز مناعة وطاقة اطفالهم بشكل صحي، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على "الفيسبوك".
وأفاد هاني الناظر، باقتراح للاسر المصرية باستغلال فرصة النظام الدراسي الجديد والذي يعتمد علي تواجد التلاميذ مرتين في الاسبوع في بعض المراحل واربعة ايام في مراحل اخري والاستفادة ببقية الايام الاخري في توجيه الاطفال لممارسة الرياضة باشكالها المختلفة.
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وذلك حسب توجه الطفل فيما يفضلة، والانضمام للفرق الرياضية للاعمار المختلفة بالساحات الشعبية والاندية الرياضية علي مستوي الجمهورية مما يساعد علي بناء اجسام قوية للاطفال والشباب وبعدهم عن الكسل .
والتخلص من الانشغال فيما لايفيد ولا ينفع وفي نفس الوقت العمل علي اتساع وتقوية قاعدة الرياضة في مصر واتمني ان تدرس الحكومة والوزارات المختلفة تبني وتنمية هذا المقترح.