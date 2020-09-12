مع اقتراب الشتاء| هاني الناظر يقدم روشتة مناعية لمواجهة كورونا

قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية والتجميل اهم العادات الواجب اتباعها للحصول على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، عبر حسابة الشخثصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".
وأضاف هاني الناظر، من أهم العادات الغذائية التى تمدنا بجميع الفيتامينات والعناصر اللازمة لـ تقوية المناعة علينا اتباعها لتحمينا من التعرض لموجة ثانية من كورونا الشتاء القادم هي..
١-تناول معلقة صغيرة من عسل نحل صباحا وعلي مرضي السكر التاكد من ضبط مستواه
٢- تناول معلقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغذاء
٣- تناول طبق السلاطة الخضراء الذي يضم الجزر والفلفل الالوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم وعليهم عصير ليمون
٤- تناول الاسماك مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون
٥- تناول كوب عصير برتقال يوميا
٦- تناول كوب لبن حليب يوميا
٧- تناول معلقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميا
٨-واخيرا الاكثار من شرب المياه