تقوي القلب.. هاني الناظر: تناول الشوكولاتة يؤثر إيجابيا على أعضاء الجسم.. فيديو

أكد هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على أهمية التغذية الصحيحة للأمهات، متابعا: يجب على الأم أن تتناول كوبا من اللبن يوميا، بالإضافة إلى تناول عسل نحل كل يوم صباحا.



وقال "الناظر" خلال حواره على قناة "دي إم سي"، إن الأسماك من أهم المأكولات التي يجب أن تتناولها الأمهات، معقبا: خاصة أسماك السردين والسالمون والماكريل.



وأكمل: في فصل الشتاء يجب أن تتناول الأمهات المشروات الساخنة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات مثل القرفة واليانسون وغيرها، أما في فصل الصيف يجب عليها أن تتناول المشروبات الفريش مثل الليمون، معقبا: أوجه رسالة للجميع أكثروا من تناول البرتقال واليوسفي والليمون الفترة القادمة.



وأشار إلى أن الدراسات الحديثة أوضحت أهمية الشوكولاته لأعضاء الجسم بما فيهم القلب.



كما وجه الناظر العديد من النصائح لكبار السن، وهي عدم التعرض للشمس فترات كبيرة لما يسببه من ظهور للتجاعيد، وأيضا التدخين، بالإضافة إلى البعض عن التوتر