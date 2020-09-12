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توك شو

هاني الناظر يوضح عادات ضرورية للحفاظ على نضارة بشرة الأم.. فيديو

السبت 12/سبتمبر/2020 - 08:49 م
هاني الناظر، استشاري
هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية
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اسراء صبري
قال هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن الفترات التي تتعرض لها الأمهات الجديدة لها تأثير سلبي على بشرة الأم، متابعا أن كثيرا من السيدات بعد الحمل يعانون من تساقط الشعر وتقصفه، إضافة إلى الأظافر أيضا.

وتابع "الناظر" خلال حواره على قناة "دي إم سي"، هناك بعد العادات السيئة التي تقوم بها الأم خلال فترة الحمل وبعدها دون وعي، ومنها قلة تناول المياه، مشددا على ضرورة تناول مالا يقل عن 3 لترات من الماء موزعين على مدار اليوم.

وأكمل: تناول طبق السلطة من أهم العادات التي يجب اتباعها ليس فقط من قبل الأمهات بل من قبل الجميع، متابعا: يجب أن يحتوي طبق السلطة على عدة مكونات وهم "الجزر والطماطم والخيار والفلفل الألوان وأيضا الجرجير والسلق".

وأردف: "نبات السلق يعد من أهم الخضروات ويحتوي على كم كبير من المعادن والفيتامينات، معقبا: تناول طبق السلطة بكل هذه المكونات يغني عن تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.
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