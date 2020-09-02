حافظي على صحتك.. أفضل أنواع الفيتامينات للنساء

تحتاج النساء بشكل خاص لمزيد من التغذية الصحية السليمة مع تناول المكملات الغذائية التي تمنح الجسم القوة و النشاط والحيوية ، خاصة مع المجهودات التي تبذلها النساء على مدار اليوم سواء في منزلها أو العمل ، وعادة ما تصاب النساء بمشاكل صحية بشكل أكبر من الرجال ومنها مشاكل العظام والمفاصل وكذلك الضغط و السكري .





ولكي تحمي نفسك من المضاعفات الصحية خاصة مع التقدم بالعمر ، عليكي الاهتمام جيدًا بصحتك والاكثار من تناول الفواكه و الخضروات فهي غنية بالفيتامينات والعنصار الغذائية المختلفة ، وفي نفسك الوقت يمكنك تناول بعض الفيتامينات الامة التي يحتاجها جسم المرأة بشكل خاص .

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1- فيتامين أ ، يساعد في بطء الإصابة بشيخوخة الجلد وظهور علامات التقدم في السن بشكل فعال.





2- الحديد : وهو العنصر الأول الذي يقي من الإصابة بفقر الدم ونقص المناعة أو ضعفها، وهو مفيد سواء للرجال أو النساء.









3- الكالسيوم ، وهو يحمي المرأة من مشاكل العظام في سن صغيرة، ويجب الحصول على هذا العنصر المهم سواء من خلال المكملات الغذائية أو مصادره الطبيعية ، وهو مفيد بشكل خاص للحوامل.





4- حمض الفوليك ، وهو ضروري بشكل خاص للحوامل، حيث يمنع تشوهات الجنين ، ويحميك من الولادة المبكرة .









5- فيتامين د ، وهو ضروري لصحة الجلد و البشرة والشعر ، وكذلك مفيد للعظام .



