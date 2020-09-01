4 أنواع صحية.. أقوى الفيتامينات للرجال

يحتاج الرجل للمزيد من التغذية الصحية وتناول المكملات الغذائية للحفاظ على صحة العضلات والأعصاب، وفضل أن يحدث ذلك في سن صغير تجنبًا للإصابة ببعض المشاكل الصحية التي يصعب علاجها في سن متقدم .





وهناك العديد من الفيتامينات المختلفة الصحية التي يحتاجها الرجال بشكل خاص ، لعلاج بعض المشاكل ، وللوقاية من الأخرى ، وبحسب موقع healthline الطبي ، إليك أفضل الفيتامينات للرجال





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1- الكالسيوم ، وهو ضروري للوقاية من مشاكل العظام ، حيث يبدأ خطر الإصابة بـ هشاشة العظام بعد عمر الخمسين عند الرجال ، وهو ما يتطلب الحصول على كميات إضافية يوميا من الكالسيوم .





2- فيتامين د ، وهو يساعد على امتصاص الكالسيوم ويحافظ على صحة العضلات و العظام ، كما أكدت الدراسات أن نقص فيتامين د يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون ، كما أن الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بحوالي الضعف.





3- حمض الفوليك ، وهو أحد فيتامينات ب المهمة، وقد يساعد حمض الفوليك على حماية الرجال والنساء من أمراض القلب لأنه يمنع تراكم الهوموسيستين، والذي هو ضروري لبناء البروتين .



