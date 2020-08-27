غني بـ 8 أنواع فيتامينات ومعادن.. فوائد البطيخ للمناعة

بحسب موقع هيلث لاين الطبي، إليك فوائد البطيخ للمناعة :

العناصر الغذائية الصحية الموجودة في البطيخ :

بروفيتامين أ: 5٪ من القيمة اليومية

بروفيتامين أ: 5٪ من القيمة اليومية

حمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5): 7٪ من القيمة اليومية

حمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5): 7٪ من القيمة اليومية