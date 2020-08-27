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غني بـ 8 أنواع فيتامينات ومعادن.. فوائد البطيخ للمناعة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:59 م
فوائد البطيخ للمناعة
فوائد البطيخ للمناعة
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رشا عوني
يحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية الصحية و الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، لذا يعتبر من أهم الفواكه التي تعمل على تقوية المناعة، كما نصحت وزارة الصحة سابقًا بتناول البطيخ لرفع مناعة الجسم لمقاومة كورونا. 

بحسب موقع هيلث لاين الطبي، إليك فوائد البطيخ للمناعة : 

 العناصر الغذائية الصحية الموجودة في البطيخ : 

السعرات الحرارية: 46
البروتين: 1 جرام
الدهون: أقل من 1 جرام
الكربوهيدرات: 12 جرام
الألياف: أقل من 1 جرام
فيتامين ج: 14٪ من القيمة اليومية (DV)
النحاس: 7٪ من القيمة اليومية
حمض البانتوثنيك (فيتامين ب 5): 7٪ من القيمة اليومية
بروفيتامين أ: 5٪ من القيمة اليومية

البطيخ غني أيضًا باللوتين والليكوبين ، وهما من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جسمك من التلف والأمراض ،كما أن البطيخ غني بفيتامين (سي وآ)، المعززان لمناعة الجسم .
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