أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء

يحتاج الجميع سواء الرجال أو النساء الى المزيد من أنواع الفيتامينات المختلفة ، خاصة أننا جميعا لا نتناول الطعام الصحي اليومي الذي يحتاجه الجسم ، وهو ما يكون له تأثير سلبي على كافة أجهزة الجسم وأولها جهاز المناعة ، لذا لابد من البحث عن أفضل أنواع الفيتامينات للرجال والنساء وتناولها من خلال مصادرها الطبيعية أو من خلال المكملات الغذائية التي تباع في الصيدليات .









كما أن هناك العديد من أنواع المالتي فيتامين التي يتناولها البعض، فهي توفر تركيبة مختلفة من المكملات الغذائية التي يحتاجها الجسم ، ويمكن تناولها بشكل آمن وصحي إذا كنت لا تتبع نظاما غذائيا صحيا يوفر لك احتياجاتك اليومية من الفيتامينات .









نستعرض في السطور التالية أفضل أنواع الفيتامينات للرجال والنساء ، ومصادر الكثير من تلك الفيتامينات في الفواكه و الخضروات ، وذلك بحسب موقع healthline الطبي ..









أفضل الفيتامينات للرجال :

1- الكالسيوم ، وهو ضروري للوقاية من مشاكل العظام ، حيث يبدأ خطر الإصابة بـ هشاشة العظام بعد عمر الخمسين عند الرجال ، وهو ما يتطلب الحصول على كميات إضافية يوميا من الكالسيوم .









2- فيتامين د ، وهو يساعد على امتصاص الكالسيوم ويحافظ على صحة العضلات و العظام ، كما أكدت الدراسات أن نقص فيتامين د يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون ، كما أن الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بحوالي الضعف.









3- حمض الفوليك ، و هو أحد فيتامينات ب المهمة، وقد يساعد حمض الفوليك على حماية الرجال والنساء من أمراض القلب لأنه يمنع تراكم الهوموسيستين، والذي هو ضروري لبناء البروتين .









4- فيتامين B12 وهو ضروري لإنشاء خلايا الدم الحمراء والحمض النووى، بالإضافة إلى وظيفته فى الحفاظ على صحة الأعصاب للرجل .









أفضل أنواع الفيتامينات للنساء :





1- فيتامين أ ، يساعد في بطء الإصابة بشيخوخة الجلد وظهور علامات التقدم في السن بشكل فعال.





2- الحديد : وهو العنصر الأول الذي يقي من الإصابة بفقر الدم ونقص المناعة أو ضعفها، وهو مفيد سواء للرجال أو النساء.









3-الكالسيوم ، وهو يحمي المرأة من مشاكل العظام في سن صغيرة، ويجب الحصول على هذا العنصر المهم سواء من خلال المكملات الغذائية أو مصادره الطبيعية ، وهو مفيد بشكل خاص للحوامل.





4- حمض الفوليك ، وهو ضروري بشكل خاص للحوامل، حيث يمنع تشوهات الجنين ، ويحميك من الولادة المبكرة .









5- فيتامين د ، وهو ضروري لصحة الجلد و البشرة والشعر ، وكذلك مفيد للعظام .









أطعمة غنية بفيتامين د :

1- السلمون: يحتوي السلمون على فيتامين د، لذا فإن تناوله مرتين أسبوعيا يمكن أن يعوض الجسم عن فيتامين د الناقص.



2- البيض : يحتوي صفار البيض على حوالي 30 وحدة من فيتامين د، بالإضافة إلى الكوليسترول الجيد.



3- التونة : تحتوي التونة المعلبة على فيتامين د، لذا اختر التونة الخفيفة وتناول فقط 170 جرامًا في الأسبوع لمنع تراكم الزئبق على الكبد.



4- الألبان والعصائر والشوفان : وتعتبر الألبان ، والعصائر الطبيعية كعصير البرتقال، ودقيق الشوفان من أحد أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د.



5- المحار : وهو مليء بالعناصر الغذائية؛ حيث انه غني بفيتامين D، كما أنه يحتوي على المزيد من الفيتامين كـ B12 والنحاس والزنك.



6- الرنجة والسردين : تحتوي الرنجة والسردين والماكريل على كميات كبيرة من فيتامين د، لذا يمكن تناول مرة كل اسبوع .



7- المشروم : تناول المشروم يوفر فيتامين د بكميات كبيرة والتي يكتسبها بسبب التعرض لأشعة الشمس عند نضجه.



8- زيت كبد السمك : يحتوي زيت كبد سمك على 75 ٪ من نسبة فيتامين د التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأخرى ، مثل فيتامين أ وأحماض الأوميغا 3 الدهنية.





أطعمة غنية بفيتامين c :

مصادر فيتامين C عديدة ومختلفة لا تقتصر على البرتقال فقط، لكن هناك أطعمة أخرى تعد كنزا صحيا لفيتامين سي ، بحسب موقع Healthline الطبي ، إليك قائمة بـ مصادر فيتامين C ..



1- الكيوي 2- الجوافة 3- الليمون 4- البروكلي 5- البقدونس 6- الفلفل الحار 7- الفلفل الاصفر 8- الزعتر 9-الكركم 10-الكاكا 11- الفراولة 12- البابايا 13-الكرنب 14- الخضروات الورقية وأهمها السبانخ 15- المانجو 16-الأناناس 17-البطيخ 18-التوت البري 19- الطماطم 20- البطاطا .









مصادر حمض الفوليك :





1- الخضراوات الورقية داكنة اللون : تحتوي معظم الخضراوات الورقية، مثل السبانخ على ما بين 75 إلى 250 ميكروجراما من فيتامين B9 لكل كوب، ما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة التي تحتوي على حمض الفوليك.









2- البرتقال : يوفر البرتقال لجسمك حوالي 10% من احتياجاته اليومية من هذا الفيتامين الأساسي.



3- بذور دوار الشمس : فقط ربع كوب من بذور عباد الشمس سيوفر أكثر من 20% من احتياجاتك من حمض الفوليك كل يوم.



4- البروكلي : يوفر لك كوب واحد من البروكلي حوالي 26% من احتياجاتك اليومية.



5- البقوليات، تحتوي كل البقوليات على حمض الفوليك لكن بنسب مختلفة، فكوب الفاصولياء يحتوي على 232 ميكروجراما من الفولات، بينما يحتوي كوب العدس على 360 ميكروجراما.

6- الفراولة ، تعتبر الفراولة مصدرا جيدا لهذا المركب حيث إن كوبا واحدا يقدم 20 ملج من الفولات للجسم.



7- الجريب فروت : يمنحك الجريب فروت أيضا حوالي 10% من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك.



8- البنجر يعتبر مصدرا ممتازا لحمض الفوليك، حيث يوفر أكثر من 30% من احتياجاتك من حمض الفوليك يوميا.



9- الأفوكادو : يمنحك كوب من الأفوكادو أكثر من 100 مكج من حمض الفوليك .



10- الكرفس يوفر لك كوب من الكرفس حوالي 10%من الاحتياجات اليومية من حمض الفوليك.



11- الطماطم.. تحتوي ثمرة الطماطم المتوسطة على حوالي 20 مكج من حمض الفوليك.

12- عشبة إكليل الجبل أو الرزماري : كل 100 جرام منها تحتوي على ما بين 100 و300 ميكروجرام من حمض الفوليك .



13- اللوز سيوفر لك تناول كوب واحد من اللوز أكثر من 10% من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك.

14 - الجزر : يمنحك كوب الجزر حوالي 5% فقط من احتياجاتك اليومية من حمض الفوليك.







