من 8 مكونات.. هاني الناظر يوصي بطبق لا يمكن الاستغناء عنه أبدا

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث، عن مجموعة من الخضراوات المهمة التي لابد من الحرص على تناولها.





على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ثماني مكونات نباتية لو جمعتها في طبق واحد فأنت لست في حاجة لتناول كبسولات الفيتامينات والمعادن لرفع المناعة". وكتب الناظر





وأضاف الناظر "هذه المكونات هي الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم وزيت الزيتون وعصير الليمون فاحرصوا علي تناول هذا الطبق يوميا".









ويعد طبق السلطة أحد الأطباق التي لا غنى عنها أبدا في حياتنا.



