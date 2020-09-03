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مرأة

بعد إنتاجه في الدول العربية.. هاني الناظر يكشف حقيقة صابونة حليب الحمار في القضاء على الشيخوخة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا جديدا عن صابون يمنع الشيخوخة ويعالج الأمراض الجلدية. 

وقال الناظر " في خبر تناقلته مواقع إخبارية شهيرة منذ قليل نصف الخبر غير علمي تماما والنصف الآخر مضحك  الخبر يقول إنه تم إنتاج نوع من الصابون في إحدى الدول العربية يمنع علامات تقدم السن والشيخوخة ويعالج الأمراض الجلدية. 


وأضاف الناظر "المكون الأساسي له هو لبن أنثي الحمار أرجوكم قبل أن ينتشر مثل هذا الشيء لا تصدقوا هذا الكلام وحذروا أصدقائكم من الجري وراء الأوهام والتخاريف".

وكانت الأخبار المتداولة عن سيدة أردنية بدأت في تصنيع الصابون من لين أنثي الحمار والذي له فعالية كبيرة علي البشرة والجلد حيث إنه يحتوي علي فيتامينات مغذية للبشرة".
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