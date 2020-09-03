مع ارتفاع درجات الحرارة.. هاني الناظر يقدم 10 نصائح مهمة

نشر الدكتور هاني الناظر أخصائي أمراض الجلدية والتجميل، مجموعة من النصائح الواجب اتباعها خلال الفترة القادمة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.





وقال هاني الناظر، تشير خرائط الطقس العالمية الي انه متوقع ان تكون درجات الحرارة اليومين القادمين اعتبارا من غد الجمعة في القاهرة وما حولها وحتي جنوب الصعيد هي الاعلي هذا الصيف وفي حدود ٤٣ درجة مئوية.









واضاف، لهذا اناشد كبار السن والاطفال الصغار عدم الخروج غدا نهارا، ويجب علي الجميع عدم التعرض للشمس مباشرة فترات طويلة خاصة فترة الظهيرة وانصح من يضطر للخروج ظهرا ضرورة تغطية الرأس بشمسية يد او كاب كبير، ولا تنسوا ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون .





وتذكروا الاكثار من شرب المياه علي مدار اليوم وتناول الخضروات الطازجة والخيار والبعد عن الاكلات الدسمة وانصح دائما بالاستحمام بالماء البارد واذكركم بالبعد تماما عن الاماكن المزدحمة.





والحرص علي التهوية الجيدة للمنازل وعند الخروج يجب التاكد تماما من غلق المراوح واجهزة التكييف وعلى المسافرين بالسيارات علي الطرق الصحراوية السفر في الصباح الباكر او بعد الغروب … ونصح:لا داعي للخروج غدا وبعد غد نهارًا الا للضرورة.



