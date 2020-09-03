أضرارها كثيرة.. هاني الناظر يحذر من استعمال المناديل الورقية في تجفيف الوجه.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، إنه لا يوجد علاج للمسامات المفتوحة الواسعة والذى يحتاج فقط لنظافة البشرة المستمرة خاصة مع استعمال صابون الجلسرين 3 مرات يومياً.





وأوضح "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن مشكلة المسام الواسعة تعود إلى لتراكم الدهون أسفل طبقات الجلد، ثم تخترق الأتربة و تدخل المسام وتتحد مع الدهون لتنتج مشكلة الرؤوس السوداء.





وأشار إلى أن الفوطة القطنية هى أفضل وسيلة لتجفيف البشرة بعد غسيلها وليس المناديل الورقية والتى تتسبب فى غلق مسامات بالبشرة والجفاف المتكرر .





ولفت استشاري الأمراض الجلدية، إلى أن ماء الورد ليس عاملأ رئيسياً لتنظيف البشرة وإنما غسلها باستمرار هو الحل لتنظيف المسامات بشكل مستمر .





ونصح "الناظر " ب غسل الوجه بالمياه الباردة فى فترة الصيف وارتفاع الرطوبة لنضارة البشرة على أن يتم استبدالها بالمياه الفاترة الدافئة فى فصل الشتاء .







