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أسرع حل.. هانى الناظر يكشف طريقة فورية للقضاء على مشاكل جفاف الجلد.. فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
هانى الناظر
هانى الناظر
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شيرين عادل
قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، إن الجسم يتعرض فى فصل الصيف لنوبات جفاف بحكم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأوضح "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن الفازلين حل فورى لعلاج حالات الجفاف فى الأيدى والوجه قبل النوم مباشرة.

ولفت إلى أن من يعانى من أمراض حساسية بالجلد يبتعد تماما عن الكريمات المرطبة ويستبدلها بالفازلين  وتناول أيضا المشروبات الدافئة، للحصول على بشرة خالية من الجفاف وعلى رأسها "المورينجا" خليط من أعشاب والذى يطبق عليه معجزة المشروبات يضم معادن وفيتامينات كثيرة مفيدة للبشرة.

ونصح بشرب كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم وتناول الفواكه والخضراوات والبعد عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.
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