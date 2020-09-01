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مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة خطورة مزيلات العرق

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 09:39 م
مزيل العرق
مزيل العرق
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رشا عوني
أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، أن مزيلات العرق غير ضارة كما يعتقد البعض . 

وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك نصائح لمتابعيه في فصل الصيف ، وقال :" كطبيب أمراض جلدية وفي هذا الجو الحار اؤكد ان الاستحمام مرتين يوميا واستعمال مزيلات العرق ليس منه خطورة علي الصحة كما يشاع ولايسبب مشاكل للجلد " .

وتابع الناظر :"  مزيل العرق له فوائد هامة فهو يعطينا احساس بالنشاط والراحة النفسية والثقة في النفس و من فوائده ايضا انه يساعدنا علي التواجد في وسط الزملاء في العمل او في المواصلات او في اي اماكن عامة دون ان ينفر منا الاخرين …النظافة الشخصية تحمينا من الامراض وتقرب الاخرين مننا " . 

هاني الناظر يكشف حقيقة خطورة مزيلات العرق
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