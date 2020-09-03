علماء يكتشفون سبب تطور مرض السكري

أكد باحثون في دراسة علمية حديثة أن الوزن السائد هو السبب الرئيسي في تطور مرض السكري حيث أكدوا أن انقاص الوزن تقلل من مضاعفات السكري وتمنع تطوره.





وأوضح الباحثون في جامعتي كامبريدج البريطانية وميلانو الإيطالية، أنه يمكن تجنب معظم حالات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم دون الحدود العليا المسموح بها، بحسب موقع EurekAlert .





وقام الباحثون بدراسة وتحليل حالة 445765 شخصا متوسط أعمارهم 57.2 سنة، وقدر الباحثون خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بـ 6.9 مليون جين ومؤشر كتلة الجسم.





وتابع الباحثون الحالة الصحية للمشاركين في الدراسة حتى وصل عمرهم 65 سنة، واكتشف الباحثون خلال هذه الفترة تطور النوع الثاني من مرض السكري لدى 31298 منهم.





كما وجد الباحثون أن أصحاب مؤشر كتلة الجسم المرتفع، هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري بمقدار 11 مرة، مقارنة بالذين لديهم مؤشر كتلة الجسم منخفض.





وأكد الباحثون أن هذه النسبة تؤكد أن وزن الجسم عامل أقوى في تطور مرض السكري من العوامل الوراثية.



