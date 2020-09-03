AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علماء يكتشفون سبب تطور مرض السكري

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:15 م
قياس السكري
قياس السكري
Advertisements
رشا عوني
أكد باحثون في دراسة علمية حديثة أن الوزن السائد هو السبب الرئيسي في تطور مرض السكري حيث أكدوا أن انقاص الوزن تقلل من مضاعفات السكري وتمنع تطوره. 

وأوضح الباحثون في جامعتي كامبريدج البريطانية وميلانو الإيطالية، أنه يمكن تجنب معظم حالات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، من خلال الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم دون الحدود العليا المسموح بها، بحسب موقع EurekAlert . 

وقام الباحثون بدراسة وتحليل حالة 445765 شخصا متوسط أعمارهم 57.2 سنة،  وقدر الباحثون خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بـ 6.9 مليون جين ومؤشر كتلة الجسم.

وتابع الباحثون الحالة الصحية للمشاركين في الدراسة حتى وصل عمرهم 65 سنة، واكتشف الباحثون خلال هذه الفترة تطور النوع الثاني من مرض السكري لدى 31298 منهم. 

كما وجد الباحثون أن أصحاب مؤشر كتلة الجسم المرتفع، هم أكثر عرضة للإصابة بالسكري بمقدار 11 مرة، مقارنة بالذين لديهم مؤشر كتلة الجسم منخفض.

وأكد الباحثون أن هذه النسبة تؤكد أن وزن الجسم عامل أقوى في تطور مرض السكري من العوامل الوراثية. 

ونصح الباحثون بضرورة مراقبة وزن الجسم والطول ومستوى السكر في الدم، كما يمكن التخلص من السكري في مراحله الأولى عن طريق تخفيض الوزن، قبل أن يسبب أضرارا لا رجعة عنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خرافات حول مرض السكر وأطعمة تحميك من الإصابة وأعراض مبكرة يغفلها 90% من الناس

لمرضى السكرى.. تعرف على أبرز الأعراض والأسباب.. اهم طرق العلاج باستخدام النظم الغذائية

هل أنت منهم؟.. هؤلاء الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بمرض السكري

نوع من المكسرات يحمي من الضغط وينسف الدهون.. اكتشفه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفستق يوميا

دراسة : خسارة الوزن تحميك من الوفاة المبكرة

ترشيحاتنا

السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية.. عزل نائب بمجلس الدولة.. منحة أمريكية لدعم إعداد مشروع لتطوير الإحصاءات.. تخصيص قطعة أرض بالساحل الشمالي

علماء يكتشفون سبب تطور مرض السكري

تحدث عن الفقراء والمشردين.. محمد صلاح يدخل عالم الصحافة

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن مجمع التحرير والحزب الوطنى

بعد استعانة عمرو دياب بـ دينا الشربيني في أماكن السهر .. نجوم يستغلون الأقارب في الأعمال الغنائية

طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى منشط طبيعي.. فوائد الزنجبيل للرجال

بفستان مكشوف.. ياسمين صبري بإطلالة ناعمة تخطف الأنظار.. شاهد

طريقة عمل خلطة القرنبيط .. بوصفات مختلفة