بين مؤيد ومعارض.. إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب بكفالة 40 ألف جنيه

قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها ، عبر السوشيال ، خلال اليوميين الماضيين .





ومن أهم تلك الأخبار، إخلاء سبيل اليوتيوبرز المشهورين ، أحمد حسن وزينب ، بعد عرضهم للنيابة ، بكفالة 40 ألف جنيه ، وألقى قرار إخلاء سبيلهم ، حديث السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض .





وعلقت الإعلامية لميس سلامة، أن أحمد وزينب، أثاروا غضب السوشيال ميديا ، بعد فيديو ، خاص بهم ، قاموا فيهم بإخافة طفلتهم .