AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بين مؤيد ومعارض.. إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب بكفالة 40 ألف جنيه

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
Advertisements
نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة ، فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على فضائية صدى البلد ، واستعرضت من خلالها أهم الأخبار التي تم تداولها ، عبر السوشيال ، خلال اليوميين الماضيين .

ومن أهم تلك الأخبار، إخلاء سبيل اليوتيوبرز المشهورين ، أحمد حسن وزينب ، بعد عرضهم للنيابة ، بكفالة 40 ألف جنيه ، وألقى قرار إخلاء سبيلهم ، حديث السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض .

وعلقت الإعلامية لميس سلامة، أن أحمد وزينب، أثاروا غضب السوشيال ميديا ، بعد فيديو ، خاص بهم ، قاموا فيهم بإخافة طفلتهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مقطع تخويف طفلتهما.. المؤبد يهدد أحمد حسن وزينب| فيديو

من ملايين اليوتيوب الى السجن .. القصة الكاملة لـ اليوتيوبر احمد وزينب بعد إخلاء سبيلهما في ترويع ابنتهما والاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة.. ووالدته: نجلي وزوجته اعتادا تصوير مقاطع وإذاعتها

بكفالة 40 ألف جنيه.. النائب العام يأمر بإخلاء سبيل أحمد حسن وزينب فى ترويع ابنتهما

ترحيل اليوتيوبر أحمد وزينب إلى قسم البساتين لإنهاء إجراءات إخلاء سبيلهما

لمنع استغلالها بأي صورة.. النائب العام يكلف القومي للأمومة بمتابعة حالة ابنة أحمد وزينب

أول قرار من المجلس القومى للطفولة بعد إخلاء سبيل أحمد وزينب

ترشيحاتنا

أسهل طرق للتقرب إلى الله وأولى الخطوات

الزمالك خط حمر.. أحمد جمال يوجه رسالة نارية لشوبير

بين مؤيد ومعارض.. إخلاء سبيل اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب بكفالة 40 ألف جنيه

مليون وفاة بسبب كورونا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

عرض جبار.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4400 جنيه فقط

أزمة داخل البرلمان الفرنسي بسبب طالبة محجبة.. فيديو

AdvertisementS

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

الرئيس يتابعه باستمرار.. توسعة الدائري مشروع عملاق يواجه ٧ تحديات.. تفاصيل

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

عض الإيد اللي اتمدت له.. الطمع القاتل والرغبة في الثراء تقود لسفك الدماء

بعد 108 أعوام من غرقها.. دراسة: الشمس وراء غرق سفينة تايتانيك

مصر قامت باستخدامه.. أستاذ جهاز هضمي يوضح الحل الأفضل من اللقاح للوقاية من كورونا

أخبار التوك شو.. حقيقة مظاهرة السويس.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. ولجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس

سمير عثمان: هدف أسوان غير صحيح.. ومحمود علاء كان يستحق الطرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فيضانات السودان.. كيف نجت مدينة مروى الملكية وأهراماتها من الغرق؟

تخفيض جديد في أسعار سوزوكي ألتو suzuki alto يجعلها أرخص سيارة في مصر.. صور

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها