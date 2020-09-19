أنا بريء يا بيه.. رد فعل كوميدي من حسن الرداد على وجود زوجة أولى على جوجل .. فيديو

باركولي عن حمل زوجتي، ثم شائعة الانفصال مؤخرا، و أنا في موضوع الشائعات مبردش خالص ولكن جمهوري هو اللي بيبعتلي ومبردش». رد حسن الرداد عن شائعة انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم ، قائلا: «موضوع الشائعات ده محيرني جدا والموضوع بدأ عندما عدت من شهر العسل ورأيت المصريين في كنداأنا في موضوع الشائعات مبردش خالص ولكن جمهوري هو اللي بيبعتلي ومبردش».





وأضاف: «الشائعات لن تنتهي ومبعرفش إيه الهدف، ولكن يوجد ناس تسعى الى نشر هذه الأخبار المفبركة وترويج الشائعات»، موضحا أنه رد على الشائعة الأخيرة عندما وصل الأمر إلى أحد اقاربه فقرر أن يرد وينفي الشائعة.