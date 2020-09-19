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توك شو

أنا بريء يا بيه.. رد فعل كوميدي من حسن الرداد على وجود زوجة أولى على جوجل .. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:25 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
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قسم التوك شو
فاجأ الإعلامي رامي رضوان الفنان حسن الرداد بظهور زوجة أولى له على محرك البحث «جوجل»، فرد عليه قائلا «أنت جاي تهدي النفوس ولا ايه أنا برئ يابيه أول مرة أسمع الكلام ده».

علق «الرداد» خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان على قناة «دي إم سي» على شائعة وجود زوجة أولى على محرك البحث جوجل «قليل جدا لما أدخل أعمل بحث على جوجل كفنان».

رد حسن الرداد عن شائعة انفصاله عن الفنانة إيمي سمير غانم، قائلا: «موضوع الشائعات ده محيرني جدا والموضوع بدأ عندما عدت من شهر العسل ورأيت المصريين في كندا باركولي عن حمل زوجتي، ثم شائعة الانفصال مؤخرا، وأنا في موضوع الشائعات مبردش خالص ولكن جمهوري هو اللي بيبعتلي ومبردش».

وأضاف: «الشائعات لن تنتهي ومبعرفش إيه الهدف، ولكن يوجد ناس تسعى الى نشر هذه الأخبار المفبركة وترويج الشائعات»، موضحا أنه رد على الشائعة الأخيرة عندما وصل الأمر إلى أحد اقاربه فقرر أن يرد وينفي الشائعة.
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