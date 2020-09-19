حسن الرداد يكشف أهم نصائح نور الشريف له

كشف الفنان حسن الرداد ، عن حبه الشديد للفنان الراحل نور الشريف، مؤكدا أنه كان بالنسبة له، شخصية كبيرة ومؤثرة في مشواره الفني.





، وكان يوجهني دائما، وقدم لي نصائح كثيرة في حياتي ، وشجعني على القراءة بشكل مستمر". وأضاف الرداد ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة،: "كنت معاه طول الوقت





وتابع الفنان حسن الرداد، أن الفنان الكبير الراحل نور الشريف ، طلب مني الاهتمام بـ لياقتي البدنية؛ لكي أتمكن من تأدية بعض الأدوار، مستدركا :"مكنتش بعرف أقرأ السيناريو وأحكم عليه ، وفهمني ازاي أحكم صح".





وأكمل الفنان حسن الرداد: "لما كنت بنزل أعمل فيلم؛ كان بينزل يتفرج عليا، ويقولي رأيه فيه".