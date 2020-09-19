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توك شو

حسن الرداد يكشف أهم نصائح نور الشريف له

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
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عادل نصار
كشف الفنان حسن الرداد، عن حبه الشديد للفنان الراحل نور الشريف، مؤكدا أنه كان بالنسبة له، شخصية كبيرة ومؤثرة في مشواره الفني.

وأضاف الرداد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة،: "كنت معاه طول الوقت، وكان يوجهني دائما، وقدم لي نصائح كثيرة في حياتي، وشجعني على القراءة بشكل مستمر".

وتابع الفنان حسن الرداد، أن الفنان الكبير الراحل نور الشريف، طلب مني الاهتمام بـ لياقتي البدنية؛ لكي أتمكن من تأدية بعض الأدوار، مستدركا :"مكنتش بعرف أقرأ السيناريو وأحكم عليه، وفهمني ازاي أحكم صح".

وأكمل الفنان حسن الرداد: "لما كنت بنزل أعمل فيلم؛ كان بينزل يتفرج عليا، ويقولي رأيه فيه". 
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