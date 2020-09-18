حسن الرداد: الثورات والأحداث أجبرتني على الاتجاه للأعمال الكوميدية

تحدث الفنان حسن الرداد، عن أعماله الفنية خلال الفترة الأخيرة، وأي الأدوار التي يهتم دائما بتقديمها في أعماله.
وقال الرداد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي": عملت لفترة أعمال فنية كوميدية لدرجة أن الجمهور صنفني ممثل كوميدي".
وأضاف حسن الرداد: "أسعى لتقديم كل الأدوار ولا اكون محصورا في دور معين.. وأسعى دائما للتنوع لكن احتياجات الجمهور تجبرني على السير في نوع معين لفترة".
وتابع حسن الرداد: سبب اتجاهي لأعمال كوميدي في السنوات الأخيرة لأن المواطن يريد أعمال فنية بها كوميدية وخاصة بعد الثورات والأحداث التي شهدها الشارع المصري خلال السنوات العشر الأخيرة".