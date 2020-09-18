حسن الرداد: الثورات والأحداث أجبرتني على الاتجاه للأعمال الكوميدية

تحدث الفنان حسن الرداد ، عن الفنية خلال الفترة الأخيرة، وأي الأدوار التي يهتم دائما بتقديمها في أعماله. أعماله





وقال الرداد ، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي": عملت لفترة أعمال فنية كوميدية لدرجة أن الجمهور صنفني ممثل كوميدي".





وأضاف حسن الرداد: "أسعى لتقديم كل الأدوار ولا اكون محصورا في دور معين.. وأسعى دائما للتنوع لكن احتياجات الجمهور تجبرني على السير في نوع معين لفترة".





وتابع حسن الرداد: سبب اتجاهي لأعمال كوميدي في السنوات الأخيرة لأن المواطن يريد أعمال فنية بها كوميدية وخاصة بعد الثورات والأحداث التي شهدها الشارع المصري خلال السنوات العشر الأخيرة".