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مرأة

احذر وضعه على البشرة.. الإسبرين يسبب مشاكل جلدية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يُظهر مقطع فيديو على الـ TikTok للمراهقين طريقة وضع قناع للوجه مصنوع من الأسبرين كعلاج لحب الشباب، ويقول الخبراء ، إن الأسبرين له خصائص حمضية ويمكن أن يحرق الجلد ، إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح.

وأوصى الخبراء ، الأشخاص بالحذر من أي نصيحة طبية يرونها على أي منصة وسائط اجتماعية واستشارة المهنيين الطبيين بدلًا من ذلك.

ووفقا لموقع healthline أكد الخبراء أنه من المهم أن ندرك أن الأسبرين حمض وأن استخدام مثل هذا الحمض بتركيز غير منظم يمكن أن يؤدي إلى حروق كيميائية وجفاف وتهيج.

وأثبتت الدراسات ، أنه لا يمكن أن يزيل انسداد مسام الجلد ، ولا يقلل من إفراز الدهون ، وليس له تأثير مثبت على منع انتشار حب الشباب في المستقبل.
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