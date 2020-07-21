الممنوعون من تناول الأسبرين

يعد الإسبرين من أشهر مسكنات الألم، حيث يستطيع القضاء على الشعور بالوجع فى حالات متعددة مثل آلام الأسنان والصداع، كما أنه يدخل فى تركيبة بعض أدوية نزلات البرد والأنفلونزا .





وبالرغم من استخدامات الاسبرين المتعددة إلا أن عددا كبيرا من المرضى لايستطيع استخدامه ويزيد من احتمالات معاناتهم من المخاطر لذا فمن الضرورى اخبار الطبيب بحالتهم قبل تناوله واستبداله بعقار آخر، ونعرض الممنوعين من الاسبرين وفقا لما ذكره موقع "nhs".





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