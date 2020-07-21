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مرأة

الممنوعون من تناول الأسبرين

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:02 م
اسماء محمد
يعد الإسبرين من أشهر مسكنات الألم، حيث يستطيع القضاء على الشعور بالوجع فى حالات متعددة مثل آلام الأسنان والصداع، كما أنه يدخل فى تركيبة بعض أدوية نزلات البرد والأنفلونزا .

وبالرغم من استخدامات الاسبرين المتعددة إلا أن عددا كبيرا من المرضى لايستطيع استخدامه ويزيد من احتمالات معاناتهم من المخاطر لذا فمن الضرورى اخبار الطبيب بحالتهم قبل تناوله واستبداله بعقار آخر، ونعرض الممنوعين من الاسبرين وفقا لما ذكره موقع "nhs".

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- حساسية من الأسبرين أو مسكنات الألم المشابهة مثل الأيبوبروفين
- اصيبت فى أي وقت مضى كان لديه قرحة في المعدة
- السكتة الدماغية باستثناء حالات نادرة يسمح به. 
- ارتفاع ضغط الدم 
- عسر الهضم
- الربو أو أمراض الرئة
- اصيبت فى أي وقت مضى بتخثر الدم
- مشاكل في الكبد أو الكلى
- بعض مرضى النقرس 
- امراة لديها دورة شهرية ثقيلة 

أما بالنسبة للنساء الحامل أو المرضعة أو من رغب فى الحمل فعليهن جميعا استشارة طبيب النساء قبل تناول الاسبرين.
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