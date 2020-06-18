AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:30 م
علاج مرض كاواساكي
علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يجب على الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بـ KD أن يبدأوا العلاج على الفور لمنع تلف القلب، فكيف يتم علاج مرض كاواساكي قاتل الأطفال. 

كشف موقع هيلثي عن كيفية علاج مرض كاواساكي قاتل الأطفال.

اقرا أيضا 

قاتل الأطفال احترس أعراض الإصابة لمرض كاواساكي كورونا 

ووفقا لما نشره الموقع ان العلاج يتضمن ضخ الأجسام المضادة (الغلوبولين المناعي الوريدي) على مدى 12 ساعة في غضون 10 أيام من الحمى وجرعة يومية من الأسبرين على مدى الأيام الأربعة التالية. قد يحتاج الطفل إلى الاستمرار في تناول جرعات أقل من الأسبرين لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع بعد زوال الحمى لمنع تكون جلطات الدم.

وجدت إحدى الدراسات أيضًا أن إضافة بريدنيزولون يقلل بشكل كبير من تلف القلب المحتمل. ولكن هذا لم يتم اختباره بعد في مجموعات سكانية أخرى.

التوقيت حاسم لمنع مشاكل القلب الخطيرة. أيضا دراسات تقريرا ارتفاع معدل مقاومة للعلاج عندما يعطى قبل اليوم الخامس من الحمى. حوالي 11 إلى 23 في المائة من الأطفال الذين يعانون من المرض سيكون لديهم مقاومة.

قد يحتاج بعض الأطفال إلى وقت علاج أطول لمنع انسداد الشريان أو نوبة قلبية. في هذه الحالات ، يشمل العلاج جرعات أسبرين يومية مضادة للصفيحات حتى يكون لها تخطيط صدى القلب الطبيعي. قد يستغرق الأمر من ستة إلى ثمانية أسابيع لعكس تشوهات الشريان التاجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سخرية السوشيال.. 10 فوائد صحية من تناول الاسبرين

أبرز دراسات اليوم .. عقار كلوروكوين فشل في علاج كورونا ويسبب مشاكل بالقلب .. قرصا أسبرين أسبوعيا يحميان من ٤ أنواع سرطان .. ونظام الأسماك والحبوب افضل غذاء لمنع الخرف

أعراضه تشبه كورونا.. ظهور مرض خطير يصيب الأطفال| تفاصيل

مرض كاواساكي يصيب الأطفال فى زمن كورونا

بعد وفاة طفل في نيويورك .. كل ما تود معرفته عن مرض كاواساكي

توصل الأطباء لـ سبب مرض كاواساكي الغامض قاتل الأطفال

ترشيحاتنا

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

اللقطات الأولى لـ وصول المصريين العائدين من ليبيا لديوان محافظة بنى سويف.. شاهد

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

اللائحة في انتظاره.. اتحاد الكرة يهدد الزمالك حال رفض استكمال الدوري

عنصري وبشع.. شاهد| لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود جديد

مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة يستخدمها طالب للنصب على المواطنين

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافعين أعلام مصر.. شاهد لحظة استقبال محافظ بنى سويف العائدين من ليبيا

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى