توصل الأطباء لـ سبب مرض كاواساكي الغامض قاتل الأطفال









وكان قد أبلغت المستشفيات في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين عن مئات الحالات المماثلة التي يعتقد العديد من الأطباء أنها ناتجة عن رد فعل الجهاز المناعي للفيروس بعد أسابيع من الإصابة.





وتم علاج حوالي 100 طفل في بريطانيا من هذا المرض، وتم قبول الكثير من الأطفال بأعراض قوية وهي حمى شديدة، وطفح جلدي، وألم في البطن، وأقدام باردة، وتوفي طفلان في بريطانيا حتى الآن بسبب هذا المرض.





قام باحثون في جامعة إمبريال في لندن بتحليل الدم من بعض الأطفال المرضى ووجدوا أن لديهم مستويات عالية من خمسة مركبات يمكن قياسها في التحاليل، اثنان من المركبات هما الفريتين والبروتين التفاعلي C أو CRP، وهي علامات دم شائعة للالتهاب، أما الآخرون مرتبطون بتلف القلب وتجلط الدم، وبالتحديد التروبونين BNP وما يسمى ب "D-dimers".









قال مايكل ليفين، أستاذ طب الأطفال وصحة الأطفال الدولية في جامعة إمبريال: " نعتقد أنه يمكنهم مساعدتنا في تحديد الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وما نقوم به بشكل أساسي هو استخدام علامات في الدم لمحاولة انتقاء الأطفال الذين سيتم نقلهم إلى المراكز المتخصصة ثم إلى وحدات العناية المركزة إذا لزم الأمر.





و سيستغرق الأمر المزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت العلامات ذات تأثير في معرفة حقيقة المرض، ويمكن للأطباء تحديد الأطفال الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بـ كاواساكي عن طريق اختبار دم بسيط.



