أمل جديد.. علاج للمعدة يشفي من فيروس كورونا

تعددت سبل الأدوية التي يلجأ إليها الأطباء، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد؛ للتخفيف من آلام المرضى من أعراض كوفيد -19، وفي خلال هذه الفترة توصل البعض ان هناك عدة أدوية يمكن جاءت بنتائج غير متوقعة في معالجة المصابين.





أشارت دراسة مؤخرًا أن الدواء المصنف لمعالجة المعدة وهو "فاموتيدين" يعالج مرضى فيروس كورونا، بعدما تبينت النتائج على المرضى الذين تناولوه، بحسب ما نشر موقع " medrxiv" الطبي.





وأوضح القائم على الدراسة أن نتائج الدواء مشجعة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك دليل على أن دواء فاموتيدين يقي من العدوى، وما أظهره من نتائج جتى الآن يشجع على التفاؤل.





ويخضع الدواء حاليًا لمرحلة التجارب السريرية حتى يتم وصفه لمرضى فيروس كورونا المستجد، قد أجريت الدراسة على عدد من المرضى .





وأشارت إلى أن 22% من 1500 مريض لم يتناولوا الدواء توفوا ومنهم من دخل العناية المركزة وآخرون كانوا في أمس الحاجة إلى الجهاز التنفسي.





بينما المرضى الذين تناولوا الدواء وعددهم 84 مريضا، فبلغت نسبة من توفوا منهم أو نقل للعناية المركزة يمثلون 10% فقط، وأكد القائمون على الدراسة انها مازالت قيد البحث للمعرفة فاعلية الدواء في قتل الفيروس.