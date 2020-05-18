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منوعات

من كورونا لـ كاواسكي.. طفلة تحارب على جبهة الفيروسات الجديدة

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:41 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تقف بأعوامها الخامسة على جبهة المرض تحارب الفيروسات بأشكالها وألوانها، كانت البداية بفيروس كورونا المستجد وبعدها مرض كاواساكي التي مازالت حربها وقاتلها مستمر ضده حتى تتماثل الشفاء. 

عانت الطفلة "سكارليت" من نوبة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" قبل خمسة أسابيع تعافت منها، ولكن رحلتها مع الأمراض لم تنتهي فقد تجددت معاناة "سكارليت" بمرضها بـ كاواسكي الالتهابي، وتقضي أيامها الحالية داخل العناية المركزة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 


وقال والدها "بيرس روبرتس" إن سكارليت لديها فرصة 20٪ فقط للبقاء على قيد الحياة بسبب المرض الذي يشعل الأوعية الدموية "كاواساكي" ويُعتقد أن إصابة أبنته بسبب فيروس كورونا الذي أصيبت به. 

أصيبت "سكارليت" بفيروس كورونا المستجد من الحضانة التي كانت تذهب إليها، ففي إحدى الأيام عادت  وقد بدت عليها الكثير من اعراض فيروس كورونا وتم إخضاعها للحجر الصحي وتلقت العلاج حتى شفيت منه. 


فيما أوضحت عمة "سكارليت" أنها تعاني حاليًا من مشاكل بالقلب، ومنتظرين خروجها من العناية المركزة واسترداد الطفلة لعافيتها مرة أخرى. 

وطالب والد "سكارليت" وهو يعمل معلم بالمملكة المتحدة البريطانية، بأن على الحكومة إعادة النظر في قرار فتح المدارس، ووصف المدارس في تلك الأوقات بأنها" معسكرات الموت".


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