بريطانيا تقترب من إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا

وقال مايكل لصحيفة "ميرور" البريطانية، إن الجميع يمضي قدمًا للحصول على لقاح بحلول نهاية العام، لافتا إلى أن السرعة التي تحدث لإخراج اللقاح إلى النور مذهلة، لأن اللقاحات تستغرق عادة من 5 إلى 10 سنوات.













والتقى مايكل، البالغ من العمر 63 عامًا، الطبيب مايلز كارول، نائب مدير خدمة العدوى الوطنية في الصحة العامة في إنجلترا، في القاعدة المترامية الأطراف في سالزبوري، في ويلتس، للتقصي بشأن إعلان التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.





وقال مقدم البرامج الطبية إن الباحثين ينتظرون اللقاحات التي تنتجها جامعة أكسفورد وكلية إمبريال كوليدج في لندن.







ويمكن أن يكون هناك مليون جرعة من لقاح أكسفورد جاهزة في وقت مبكر من سبتمبر.