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منوعات

نجاح فعالية لقاح كورونا في القرود وحمايتها من كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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احمد شريف

يأمل العلماء بأن يكون علاج فيروس كورونا التاجي  لديه قدرة على شفاء المرضى بعد أن أظهر لقاح تم تطويره في بريطانيا علامات واعدة في التجارب على القرود.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، عزز اللقاح  التجريبي بجامعة أكسفورد جهاز المناعة في ستة قرود من فصيلة الريسوس دون التسبب في أي آثار جانبية.



في غضون 28 يومًا من التطعيم ، كان لدى جميع الحيوانات أجسام مضادة فيروس كورونا ، أنتجها الجسم لإعطائها بعض الحصانة من الفيروس.


 وقال الباحثون إن الرئيسيات تمكنت من محاربة الفيروس قبل أن يخترق عمق رئتيهما ، حيث يمكن أن تصبح مميتة.



تأتي النتائج الواعدة مع بدء التجارب البشرية على لقاح جامعة أكسفورد بالفعل ، مع توقع النتائج في غضون أشهر.




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