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منوعات

شركة أمريكية تعلن توصلها لعلاج نهائي لـ كورونا.. تفاصيل

الجمعة 15/مايو/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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احمد شريف

ذكرت شبكة فوكس نيوز أن العلماء في شركة كاليفورنيا للتكنولوجيا الحيوية عثروا على جسم مضاد يقاوم  فيروس كورونا التاجي في اكتشاف أطلقوا عليه اسم "علاج".



وتدعي شركة سورينتو للادوية، ومقرها في سان دييجو ، أن جسمه المضاد STI-1499 أوقف فيروس كورونا التاجي من دخول 100 في المائة من الخلايا البشرية السليمة في تجارب.



وأوضحت أن هذا الجسم المضاد واحد من العديد من الأجسام المضادة المزمع دمجها مع مزيج  من الأدوية المخدرة.


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 في بيان صحفي ، قالت شركو سورينتو إنها يمكن أن تنتج ما يصل إلى 200،000 جرعة من الجسم المضاد في الشهر وهو جدول زمني للإنتاج من المرجح أن يجعل الدواء متاحًا قبل شهور من المتوقع لقاح فيروس كورونا.



 قدمت الشركة طلبًا للحصول على موافقة طارئة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، لكنها لم تتلق الضوء الأخضر بعد.



 وارتفعت مخزونات سورينتو بنحو 220 في المائة في أعقاب الإعلان.


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