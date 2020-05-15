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أخبار البلد

تخطت 11 ألف إصابة و592 وفاة.. الصحة تكشف أرقاما جديدة بشأن كورونا

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:33 م
اعداد كورونا فى مصر
اعداد كورونا فى مصر
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محمد غالي

أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا فى مصر  إلى 3363  حالة حتى اليوم الجمعة .

وكشف متحدث وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 21 حالة جديدة

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 592 حالة وفاة.

ورفعت وزارة الصحة والسكان استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 

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