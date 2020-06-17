قاتل الأطفال.. تسجيل أول إصابة بمرض كاواساكي بالجزائر

أعلنت السلطات في الجزائر، عن تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وقالت البروفيسور، سعيدة براهمي، رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي "بن فليس التهامي" بباتنة، إن الإصابة ظهرت لطفل عمره حوالي 3 سنوات، وتعيش عائلته في عين توتة بباتنة.





ويعد مرض كاواساكي هو امتداد لوباء كورونا، ويُعرف أيضا بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية ويصيب الأطفال في المقام الأول.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





ليرتفع بذلك، العدد الإجمالي للإصابات بـ كورونا، إلى 11147 حالة، فيما وصل عدد ضحايا الفيروس في البلاد، إلى 788 وفاة.





وتماثل 107 أشخاص للشفاء، خلال نفس الفترة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 7842 حالة.