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أخبار العالم

ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل نحو 35 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:37 ص
البرازيل تسجل نحو
البرازيل تسجل نحو 35 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت البرازيل، اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، أعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 34 ألفًا و918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل الإجمالي إلى 923 ألفا و189 إصابة منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وأضافت الصحة البرازيلية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وصل إلى 45 ألفا و241 حالة، بعد تسجيل 1282 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية.

تحتل البرازيل، الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات.

وعلى الرغم من هذه الإحصاءات القاتمة، قال والتر براجا نيتو، وهو مسؤول برازيلي بارز يتعامل مع الأزمة، أمس الثلاثاء إن الوضع تحت السيطرة، مضيفا أن "هناك أزمة نتعاطف مع العائلات الثكلى لكنها تدبر".

وكان الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو معارضا لإجراءات الإبعاد الجسدي وحالات الإغلاق، قائلًا إن التكاليف الاقتصادية تفوق الخطر على الصحة العامة.

وتقوم العديد من الولايات البرازيلية بإعادة فتح الأعمال التجارية، على الرغم من تفشي المرض الشديد.
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