خوفاً من تفشي كورونا.. الصين تلغي 1255 رحلة في مطارات بكين

ألغت السلطات في الصين 1255 رحلة جوية في مطارات العاصمة بكين ، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وأعلنت الصين، الثلاثاء، عن رفع حالة طوارئ الصحة العامة، في العاصمة بكين بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





ووجهت بلدية بكين، الدعوة، إلى السكان ، بعدم مغادرة المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا، محذرة من أن انتشار الفيروس في العاصمة بات خطيرا جدا.





وأعلنت السلطات الصينية أنها اتخذت قرارًا بإغلاق جميع المدارس بسبب ما يعتقد بأنه الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.



