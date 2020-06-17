AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خوفاً من تفشي كورونا.. الصين تلغي 1255 رحلة في مطارات بكين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:42 ص
الصين تلغي أكثر من
الصين تلغي أكثر من 1000 رحلة في مطارات بكين خوفا من كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
ألغت السلطات في الصين 1255 رحلة جوية في مطارات العاصمة بكين، خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأعلنت الصين، الثلاثاء، عن رفع حالة طوارئ الصحة العامة، في العاصمة بكين بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت بلدية بكين، الدعوة، إلى السكان، بعدم مغادرة المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا، محذرة من أن انتشار الفيروس في العاصمة بات خطيرا جدا.

وأعلنت السلطات الصينية أنها اتخذت قرارًا بإغلاق جميع المدارس بسبب ما يعتقد بأنه الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إنها تجري تحقيقا في انتشار فيروس كورونا بالعاصمة الصينية بعد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأيام الماضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بؤرة جديدة.. كيف انتقل فيروس كورونا إلى سوق بكين؟

بكين تحذر.. الإعلان عن 40 إصابة جديدة بكورونا في الصين

بعد تسجيل إصابات جديدة بـ كورونا.. الصين ترفع حالة الطوارئ الصحية

بعد رفع مستوى حالة الطوارئ.. 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين

ترشيحاتنا

لم أتفاجأ.. أبو ريدة: قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية

بروتوكول علاج كورونا.. فوائد دواء اللاكتوفرين للمصابين بالفيروس.. شاهد

اتحاد الكرة يحاول فرط عقد الأندية الرافضة لاستئناف المسابقة.. رئيس النادي الإسماعيلي: أرواح اللاعبين أهم من الدوري

السبب مجهول.. الباب الزجاجي لأحد البنوك يتسبب في مقتل امرأة بالهند.. فيديو

تحصين ووقاية من السحر .. نادية عمارة تنصح بـ 4 سور و4 آيات

سيعودون إلى مصر.. الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: ما حدث مع العمال المصريين في ليبيا جريمة دولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دورات المياه بؤرة تفشي كورونا.. دراسة حديثة تحذر

أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل زبادو فواكه .. فيديو

شاهد.. نفق تعقيم خاص لجميع زوار مقر بوتين .. فيديو