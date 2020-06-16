بلدية بكين تطالب المواطنين بعدم مغادرة المدينة بسبب فيروس كورونا

وجهت بلدية بكين الدعوة إلى السكان بعدم مغادرة المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا.





وكانت البلدية قد حذرت، صباح اليوم، من أن انتشار الفيروس في العاصمة بات خطير جدا.





وتعتقد السلطات الصينية أن التفشي الجديد للفيروس في العاصمة بدأ من أحد الأسواق لبيع المواد الغذائية.





وأعلنت السلطات أنها اتخذت قرارا بإغلاق جميع المدارس بسبب ما يعتقد بأنه الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.





وكانت هيئة ​الصحة​ الوطنية في الصين قد أعلنت تسجيل 40 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها 27 حالة في الصين.





وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تجري تحقيقا في انتشار فيروس كورونا بالعاصمة الصينية بعد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأيام الماضية.