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أخبار العالم

بعد رفع مستوى حالة الطوارئ.. 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:33 ص
31 إصابة جديدة بفيروس
31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين
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قسم الخارجي
سجلت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد رفع مستوى حالة الطوارئ في المدينة على خلفية التفشي الجديد للفيروس.

وفي وقت سابق، وجهت بلدية بكين الدعوة إلى السكان بعدم مغادرة المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا، بعدما حذرت من أن انتشار الفيروس في العاصمة بات خطير جدا.

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وتعتقد السلطات الصينية أن التفشي الجديد للفيروس في العاصمة بكين بدأ من إحدى الأسواق لبيع المواد الغذائية، معلنة اتخاذ قرارا بإغلاق جميع المدارس بسبب ما يعتقد بأنه الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تجري تحقيقا في انتشار فيروس كورونا بالعاصمة الصينية بعد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الأيام الماضية.
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