بعد رفع مستوى حالة الطوارئ.. 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بكين

سجلت السلطات الصحية في العاصمة الصينية بكين 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد رفع مستوى حالة الطوارئ في المدينة على خلفية التفشي الجديد للفيروس.



وفي وقت سابق، وجهت بلدية بكين الدعوة إلى السكان بعدم مغادرة المدينة على خلفية تفشي فيروس كورونا، بعدما حذرت من أن انتشار الفيروس في العاصمة بات خطير جدا.





اقرأ أيضا:

وتعتقد السلطات الصينية أن التفشي الجديد للفيروس في العاصمة بكين بدأ من إحدى الأسواق لبيع المواد الغذائية، معلنة اتخاذ قرارا بإغلاق جميع المدارس بسبب ما يعتقد بأنه الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.



