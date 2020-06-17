ديكساميثازون.. الصحة العالمية تعتبر العلاج الستيرويدي لـ فيروس كورونا اختراقاً علمياً





ورحبت منظمة الصحة العالمية بالعلاج الجديد المحتمل لفيروس كورونا "كوفيد-19" الذي أعلنت عنه بريطانيا، مصنفة إياه على أنه "اختراق علمي".





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وفي وقت سابق، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالدراسة التي توصل فيها علماء جامعة أوكسفورد لعلاج لفيروس كورونا المستجد، يساهم في تقليل معدل الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.





ووفقًا لوسائل إعلام بريطانية، أكد جونسون، في مؤتمر صحفي، أن دواء ديكساميثازون سيكون متاحًا عبر الخدمات الصحية البريطانية.





وأشار إلى أن لدى بريطانيا كمية من عقار ديكساميثازون تكفي للتعامل مع أي موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا، قائلا "أنا فخور بهؤلاء العلماء البريطانيين، الذين قادوا أول تجربة سريرية في العالم لإيجاد علاج لفيروس كورونا وثبت أنه يقلل من خطر الوفاة".





وأصبح العقار المشتق من مركب "الستيرويد"، أول عقار اكتشفه العلماء لعلاج فيروس كورونا المستجد، واصفين إياه بأنه منقذ للحياة وإنجاز كبير يرفع الآمال في إنقاذ الآلاف من المرضى شديدي الإصابة.





ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، تمكن العلماء من اكتشاف علاج ديكساميثازون لعلاج كورونا، ويعد رخيص الثمن ومتاحا في الصيدليات ويمكن الحصول عليه بسهولة في أي مكان في العالم.



