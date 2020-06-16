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أخبار العالم

ينقذ ثلث المصابين.. ما هو علاج ديكساميثازون القادر على مواجهة كورونا؟

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:17 م
علاج كورونا
علاج كورونا
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شيماء مصطفى
أصبح العقار المشتق من مركب "الستيرويد"، أول عقار اكتشفه العلماء لعلاج فيروس كورونا المستجد، واصفين إياه بأنه منقذ للحياة وإنجاز كبير يرفع الآمال في إنقاذ الآلاف من المرضى شديدي الإصابة.


ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، تمكن العلماء من اكتشاف علاج ديكساميثازون لعلاج كورونا، ويعد رخيص الثمن ومتاحا في الصيدليات ويمكن الحصول عليه بسهولة في أي مكان في العالم.


وذكر الفريق أن العقار كان ناجحا في إنقاذ واحد من كل ثمانية مرضى من ذوي الحالات الأكثر خطورة وممن وضعوا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.


وقال بيتر هوربي، أستاذ الأمراض المعدية الناشئة في قسم الطب بجامعة أكسفورد، وأحد كبار الباحثين في المعهد، إن هذا العقار "الدواء" هو الوحيد الذي أظهر حتى الآن أنه يخفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ" أي بواقع الثلث لدى المرضى ذوي الحالات الأكثر خطورة ممن تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.


ومن جانبه قال البروفيسور مارتن لانداي أحد كبار الباحثين في التجربة، إن المرضى يمكن أن يبدأوا في العلاج على الفور، مؤكدا أن العقار متاح عالميًا ورخيص الثمن ومهم للغاية.


وأكد الفريق البحثي، أن مجموعة عشوائية من 2104 مرضى، حصلوا على 6 ملج من ديكساميثازون يوميا لمدة 10 أيام، في حين أعطيت مجموعة أخرى مكونة من 4321 مريضا، علاجا طبيعيا.


وأظهرت النتائج الأولية أن الديكساميتازون قلل من الوفيات بواقع الخمس لدى المرضى، الذين يتغذون على الأكسجين، وبنسبة الثلث لدى أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز التنفس الصناعي.
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