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أخبار العالم

بريطانيا تعلن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج كورونا.. واكتشاف العقار منقذ الحياة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:53 م
علاج كورونا
علاج كورونا
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شيماء مصطفى
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، عن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقال مات هانكوك عبر حسابه على موقع "تويتر": "يسعدنا أن نعلن عن نجاح أول تجربة سريرية لعلاج فيروس كورونا"، مؤكدا أن هذا العلاج المنقذ للحياة يساهم في تقليل معدل الوفيات بنسبة تصل إلى الثلث.

ووصف التجربة السريرية بأنها الأولى عالميا، والتي تجسد قوة العالم، موجها الشكر لفريق العلماء الذين قاموا بالتجربة.

جاء ذلك بعد أن قال علماء في جامعة أكسفورد إنهم عثروا على عقار رخيص يسمى ديكساميثازون، يخفف من خطر الوفاة بنسبة تصل إلى الثلث بين مرضى فيروس كورونا الذين يعانون من مضاعفات تنفسية شديدة.

وأكد هانكوك بشأن ذلك أن "هذه خطوة كبيرة إلى الأمام خاصة أننا دعمنا العلم".
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