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أخبار العالم

بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:02 ص
المكسيك تسجل 3427
المكسيك تسجل 3427 إصابة جديد بكورونا في 24 ساعة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت المكسيك، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

فقد أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 150261 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وأضافت الصحة المكسيكية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 17580 حالة، بعد تسجيل 439 حالة جديدة.


وتعتقد الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

وأوضحت أن هذا الإعتقاد يأتي بسبب إصرار الكثير على عدم التسجيل أو الفحص، وتفضيل آخرين العلاج بالطرق التقليدية.
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