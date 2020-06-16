بإجمالي 150261 حالة.. المكسيك تسجل 3427 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت المكسيك ، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





فقد أعلنت السلطات الصحية في المكسيك ، تسجيل 3427 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 150261 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.





وأضافت الصحة المكسيكية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، قد ارتفع إلى 17580 حالة، بعد تسجيل 439 حالة جديدة.









وتعتقد الحكومة المكسيكية "أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".



